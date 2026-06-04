◇交流戦巨人2―1オリックス（2026年6月4日東京D）巨人の小林誠司捕手（36）が開幕から55試合目となった4日のオリックス戦（東京D）で今季初めてスタメンマスクをかぶり、今季2度目となるチームの同一カード3連勝に貢献した。1学年上に当たる田中将大投手（37）とは、田中将が日米通算200勝を達成した昨年9月30日の中日戦（東京D）以来となるバッテリー。だが、そんなブランクを感じさせない息の合ったコンビネーション