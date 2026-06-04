最終学歴を「東洋大卒」と偽ったなどとして、刑事告発された静岡県伊東市の前市長・田久保真紀被告（５６）について、県警が４日、公職選挙法違反（虚偽事項の公表）など３容疑で、静岡地検に追送検したことが捜査関係者への取材でわかった。捜査関係者によると、田久保被告は、昨年５月の市長選に立候補を表明した際、報道機関から依頼された調査票に「東洋大卒」などと記載し、当選する目的で虚偽の経歴を公表した疑い。こ