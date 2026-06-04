「中日１−２ソフトバンク」（４日、バンテリンドーム）中日が今季３度目５連敗で、借金は今季ワーストを更新する１６となった。先発の金丸は初回２死三塁で栗原に右越えソロを被弾。それでも以降は粘りの投球を見せる。二回は無死一、二塁のピンチを無失点で切り抜けて、三回は３者連続に仕留め、四回も三者凡退。中盤以降も粘って７回６安打２失点の好投を見せた。しかし、打線がソフトバンク先発・スチュワートの攻略に