「SUPER GT」や「スーパー耐久」でレースクイーンとして活躍している愛染のえるさんのFLASHデジタル写真集「愛染のえるあなた色に染まる」がリリースされました。【写真】アイドル級の圧倒的ルックス！愛染のえるさんが文社/週刊FLASH 写真◎藤本和典アイドル級の圧倒的ルックスで注目を集める愛染さん。最新デジタル写真集では、ふと目が合った瞬間に心を奪われるような“危うい透明感”を解放。オーバーサイズのシャツから覗く