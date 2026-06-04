希少な縦置きVツインモデルピアッジオグループジャパンから、モト・グッツィの伝統的な空冷縦置きVツインエンジンを搭載した「V7 STONE（V7ストーン）」の2026年モデルが発表されました。新色を加えて、2026年5月29日より全国の正規販売店で受注が始まっています。【画像】希少な縦置きVツインエンジン搭載！ モトグッツィ「V7ストーン」を画像で見る（18枚）2025年にデビューしたV7 STONEは、ベーシックなスタイルを保ちつ