家族がそろう時間は、本来なら安心や楽しさを感じられるひとときのはずです。しかし時には、「一緒にいると空気が重くなる」と感じてしまうこともあるかもしれません。『旦那がいると家のなかが暗くなる。連休で実感しました』投稿者さんの家では、子どもたちが父親に気をつかっている様子が目立つといいます。5歳の下の子はパパがいてもママから離れず、8歳の上の子は「パパがかわいそうだから」とムリに合わせるものの、本心では