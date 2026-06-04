私はヒカル。家族は夫リョウ、そして2歳の息子ライトです。子どもの幼稚園探しに困っていた私は、人脈の広そうな義妹のナホさんに頼ることにしました。私は「今日だけ」と決めて愛想よく話しかけましたが、ナホさんは私と親しく話そうとしません。思いきって幼稚園のことを尋ねると、あっさりと「わからない」との返答が。私はカッとなり、「私のことが嫌いなんですか？」と泣きながら叫んでしまいました。するとナホさんは「大嫌