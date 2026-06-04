先月、山形市の３０代の男性が、電子マネーおよそ５万円分をだまし取られる詐欺被害にあいました。 警察によりますと、先月中旬、山形市に住む３０代の男性のスマートフォンに「ＰａｙＰａｙ銀行ご請求期限が翌日到来いたします。お早めにお支払いをお済ませください」というショートメッセージが届きました。 男性はＰａｙＰａｙカードを利用し始めたところだったため、メッセージの内容を