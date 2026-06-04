＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ初日◇4日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇予選＝7431ヤード・パー70＞ツアー通算1勝の阿久津未来也が、4試合ぶりに好発進を決めた。第1組がティオフした午前6時から強風が吹き荒れ、ただでさえ難易度の高い宍戸ヒルズCC西コースはさらにタフなコンディションに。そのなかで6バーディ・1ボギーの「65」をマークし、5アンダーの単独首位で滑り出した。【写真】女子プ