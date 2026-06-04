◇プロ野球セ・パ交流戦広島-日本ハム（4日、マツダスタジアム）日本ハムのレイエス選手が8回に勝ち越しタイムリーを放ちました。1−1の8回、1アウトから野村佑希選手が二塁打を放ち、チャンスメーク。続くレイエス選手は、ハーン投手の高めのストレートをはじきかえし、左中間への勝ち越しタイムリー二塁打を放ちました。塁上でガッツポーズをみせた頼れる助っ人は、6回にライトスタンドへの10号同点ホームランを記録。来日から