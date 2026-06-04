6回途中1失点で4勝目を挙げたソフトバンクのスチュワート＝バンテリンドームソフトバンクが今季最長の連勝を7に伸ばした。一回に栗原の17号2ランで先制。5投手の継投で反撃を1点に抑えて逃げ切った。スチュワートが4勝目。杉山は8セーブ目。中日は六回の好機を生かせず、5連敗で今季最多の借金16。