世界的タップダンサーのHideboH（58）が4日、東京・丸の内のコットンクラブでタップダンス公演「ONESTEPTOTAP」を開催した。北野武監督の映画「座頭市」のタップシーンの振り付け・出演を務めるなど、タップダンスを日本に広めてきた第一人者として知られるHideboH。6月4日はタップダンスを始めた記念日で「52年前の6月4日、1人のかわいい男の子がタップダンスを始めました」とちゃめっ気たっぷりにあいさつ。「時を経て