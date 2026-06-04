週末にかけて熱帯低気圧が近づく恐れ。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■5日は太平洋側ですっきりしない天気5日（金）は低気圧が四国沖から関東の南の海上へすすむ予想です。西日本は朝まで雨の残るところがありそうです、日中も雲が広がりやすく、にわか雨がありそうです。関東や東北の太平洋側も湿った北東風が流れ込む影響で、一日を通してすっきりしない天気になるでしょう。気温も前日より下がる予想で、昼間も長