結核予防会の式典に出席された秋篠宮妃紀子さま＝4日午後、東京都新宿区（代表撮影）秋篠宮妃紀子さまは4日、東京都新宿区のホテルを訪れ、結核予防会の活動に賛同し、寄付をした個人や団体に感謝状を贈る式典に出席された。結核予防会の総裁を務めており、一人一人に感謝状を手渡し、式後に懇談した。紀子さまは毎年、贈呈式に出席している。結核予防会は、結核の治療や予防に関する研究や、海外での結核対策などに力を入れて