お笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太（49）が3日深夜、TBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に生出演。結婚がスクープされた時の妻で女優の蒼井優（40）の言葉を明かした。山里は2019年6月3日に蒼井と結婚。5日に正式発表した。山里は、自身の口で話すのは同番組にしたい、と思っていたことから、前日にスタッフに連絡。当時、山里は日本テレビ「スッキリ」で「天の声」を担当していたことから、