相模原北警察署（資料写真）相模原北署は４日、相模原市緑区に住む５０代の地方公務員の女性が交流サイト（ＳＮＳ）で知り合った海外で活動する著名ピアニストをかたる人物らに、現金計１億８１５万円をだまし取られたと発表した。署は恋愛感情などに乗じて金を詐取する「ＳＮＳ型ロマンス詐欺」事件とみて調べる。署によると、女性は２０２４年９月１日、好意を寄せていた著名ピアニストをかたる人物からＳＮＳでダイレクトメ