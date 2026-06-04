鹿児島湾で有害プランクトンが増殖しているのが確認され、県は4日、赤潮警報を出しました。 県は3日、鹿児島湾で有害プランクトンの「シャットネラマリーナ」が確認され、赤潮注意報を出していました。その後の調査でさらに増殖しているのが確認され、漁業被害が発生するおそれがあることから、県は4日、赤潮警報を出しました。 今のところ被害の報告は入っていません。県は、漁協や養殖業者に対し、海水の色や魚の状態