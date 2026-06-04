◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）巨人が３試合連続逆転勝ちで、今季２度目の同一カード３連勝を飾った。先発・田中将は初回２死二塁から太田に先制の左前適時打を献上。２回以降はピンチを招きながら要所を締め、７回７安打１失点と粘投した。２番手・中川は１回無失点。守護神・マルティネスは今季２度目の３連投でリーグトップの１８セーブ目を記録した。打線は０―１の２回１