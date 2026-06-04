ドル売り継続、イスラエル軍がレバノン南部から撤退との報道で＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル売りが継続している。「イスラエル軍、レバノン南部の町から撤退」との報道を受けて、NY原油先物が93ドル台前半へと下落している。米10年債利回りも4.45％台へ一段と低下。ユーロドルは1.1645付近、ポンドドルは1.3462付近に本日の高値を伸ばしている。ドル円は159.80付近に上値重く推移。 USD/JPY159.79EUR