21:30 非農業部門労働生産性指数（確報値）（2026年 第1四半期） 予想N/A前回0.8%（非農業部門労働生産性・前期比) 予想N/A前回2.3%（単位労働費用・前期比) 新規失業保険申請件数（05/24 - 05/30） 予想N/A前回21.5万件 失業保険継続受給者数（05/17 - 05/23） 予想N/A前回178.6万件 バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり） 23:00 ボウマンFRB副議長