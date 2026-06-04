◆ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント３位決定戦埼玉―東京ＳＧ（６日、秩父宮ラグビー場）ＮＴＴリーグワン２０２５―２６シーズンの３位決定戦は、埼玉―東京ＳＧ戦が行われる。４日は試合登録選手が発表され、東京ＳＧは今季限りでの現役引退を表明しているプロップ垣永真之介が、先発に名を連ねた。この日、東京・府中市のグラウンドでの練習後取材に応じ「やることを、やるだけです」と、短く闘志を込