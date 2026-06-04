■これまでのあらすじ新居に居座る義母に手を焼き、実母を呼び寄せた妻。超きれい好きの実母が無駄なものを処分し始めると、腰が痛いと言っていたはずの義母は大慌て。義母vs実母の攻防が始まり、そのカオスな状況に夫はドン引きだったがー…。義母は「裕一のためを思ってここにいたのに」と夫に泣き落としをしかけていましたが、「私じゃ頼りなかったみたいねぇ」と捨て台詞を残してようやく帰っていきました。帰ってくれた…。玄