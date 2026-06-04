◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト２―５ロッテ（４日・神宮）ロッテが交流戦で２カードぶりのカード勝ち越し。最大９あった借金を１として、５日からの巨人戦（東京Ｄ）に臨む。打線はヤクルト先発の小川の立ち上がりを捉えた。初回２死二、三塁でソトが中前に先制２点打。３回には山口の適時打、５回は西川、ソトの適時二塁打と効果的に加点した。先発した左腕の小島は援護点をもらい、７回１１４球を投げて３安