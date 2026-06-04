第６回若潮スプリント・Ｓ３は６月４日、船橋競馬場で３歳のスプリンター１２頭が１２００メートルを争った。２番人気のブルーメンガルテン（御神本訓史騎手騎乗）が直線で抜け出し、１番人気で同じ川島正一厩舎所属のメイクセンスに２馬身差をつけて優勝。優駿スプリント・Ｓ２（６月３０日、大井）と習志野きらっとスプリント・Ｓ２（８月６日、船橋）への優先出走権を獲得した。初の船橋コース、久々をものともせず、ブルー