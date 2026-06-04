天皇皇后両陛下はノルウェー皇太子を皇居に招き、夕食をともにされました。天皇陛下はきのう夜、皇居・御所でノルウェーのホーコン皇太子を笑顔で出迎えられました。宮内庁によりますと、天皇皇后両陛下とホーコン皇太子で夕食をともにされた後、愛子さまも加わって懇談されました。皇室とノルウェー王室の交流の歴史やミラノ・コルティナオリンピックでの両国の選手の活躍などが話題に上がり、なごやかに懇談されたということです