◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人2ー1オリックス(4日、東京ドーム)オリックスは初回に1点を先制しながらも、その後打線は沈黙。最少失点で好投を続けていた先発エスピノーザ投手も同点の終盤8回にタイムリーを浴び2失点目を喫すると、そのまま最後まで1点が遠く接戦を落とし巨人相手に3連敗となりました。連敗を脱出したいオリックスは初回、相手先発の田中将大投手を攻め、西川龍馬選手の2塁打でチャンスを作ると、太田椋選手のタイ