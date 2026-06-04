◇交流戦中日1―2ソフトバンク（2026年6月4日バンテリンD）中日が屈辱の敗戦を喫した。先発・金丸夢斗投手（23）が初回に被弾。2死三塁から栗原に右翼へ先制の17号2ランを浴びた。ただ、2回以降は粘りの投球を展開。7回6安打2失点で先発の役割を果たすも、打線が沈黙した。2点劣勢の6回に細川の適時内野安打で奪った1得点のみで終わった。無援に泣いた金丸は今季、バンテリンドームで登板5試合目にして初黒星を喫した。