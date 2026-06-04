グラビアアイドル白濱美兎（19）が４日までにインスタグラムを更新し、水着ショットを公開している。「FLASHスペシャル2026年初夏号」グラビア掲載を告知し「是非チェックしてね」とコメント。これに合わせて、ベーシュ色とワインレッド色のツートンカラーのビキニ姿の写真を投稿している。ボリューム感あるバストのラインがくっきりと浮かび、カメラを見つめる甘えたような表情も印象的だ。ファンやフォロワーからは「大きなボリ