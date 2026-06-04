中東情勢の影響で石油製品の材料「ナフサ」の供給不足に不安が広がる中、商品を包む袋にも影響が出ています。袋の調達に追われる問屋とポリ袋の工場を取材しました。新潟市江南区の菓子問屋です。大手菓子メーカーから割れたりかけたりしたおかきやせんべいなどを仕入れ、袋に詰めて販売しています。しかし4月以降、袋の入荷が不安定になりました。丸武古泉商店高橋里香さん「小さいのから大きいの7種類ありますが、