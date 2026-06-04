早くかまって▶▶この作品を最初から読む甘えん坊で寂しがり屋。でもどこか大人の落ち着きもある、優しい黒猫・ろん。2025年、ろんは11歳になりました！猫飼い初心者だったAKRさんがろんを保護猫として迎えた当時、ろんは生後約半年と言われていましたが、すでに子猫とは思えないほどのビッグサイズだったそう。そして見た目の迫力とは裏腹に、お迎え初日から膝に乗り、夜はちゃっかり布団へ入ってくるほどの甘えん坊で