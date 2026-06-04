女子プロテニスプレーヤーの園田彩乃（30）は5月29日に自身のInstagramを更新し、水着を購入したことを報告した。投稿では、夏を前に新しい水着への期待をのぞかせながら、白いひもビキニ姿のオフショットを公開。添えられた写真は、過去に撮影されたものとみられ、新しい水着の着用カットではない可能性もあるが、開放感のある一枚にファンの視線が集まっている。 【画像】園田彩乃、黒ヒモビキニで“誓い”捧げ