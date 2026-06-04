◇プロ野球セ・パ交流戦西武4−2阪神(4日、甲子園球場)阪神が9回に西武を追い詰めますが、惜しくも届かず3連敗となりました。阪神先発の西勇輝投手は初回、1アウトからフォアボールで出塁を許すと、3番・桑原将志選手にヒットを打たれ1塁3塁とされます。ここで4番・ネビン選手に犠牲フライを打たれ、先制点を許しました。4回は2本のヒットで2塁3塁のピンチとなると、7番・西川愛也選手にライトへタイムリー。さらにこの打球を佐