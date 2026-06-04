2026年6月2日、韓国メディア・京郷新聞は、東京都が掲げるクールビズ政策のうちハーフパンツ通勤の解禁を巡り、日本で予想外の論争が起きていると報じた。記事によると、小池百合子東京都知事は猛暑対策と省エネルギーを目的として、これまでのクールビズをさらに拡充する「東京クールビズ」を掲げ、都庁での率先した導入を進めている。近年、日本では40度近い猛暑が頻発しており、熱中症対策や冷房使用量の削減が課題となっている