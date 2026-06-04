3日、兵庫県たつの市の川で見つかった男性の遺体は、親子2人が殺害された事件で指名手配されていた男と判明しました。事件後の容疑者の足取りを改めて追いかけます。■「あおむけで浮かんでいた」容疑者は遺体で発見警察はのべ600人以上の捜査員を動員し行方を追っていましたが、容疑者は、遺体で発見されました。遺体を目撃した人「あおむけで浮かんでいた。流れずに引っかかったまま揺れて浮いている状態。（おなかが）ものすご