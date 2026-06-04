「巨人２−１オリックス」（４日、東京ドーム）オリックスが競り負けて３連敗を喫した。先発のエスピノーザは７回１／３を５安打２失点。打線の援護に恵まれず２敗目（５勝）を喫した。エスピノーザは１−１の八回は先頭の小林に四球。送りバントで１死二塁とされると、泉口に左越え適時二塁打を浴びて勝ち越された。１−０の二回にキャベッジに中越え同点ソロを被弾。その後は安打や四球で走者を出しても要所を締め、六