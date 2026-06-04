「広島−日本ハム」（４日、マツダスタジアム）試合が降雨のため、一時中断した。１−１の七回１死。日本ハムの攻撃中に審判がベンチへ引き上げるように指示。午後８時２７分から中断となった。雨は試合開始から降り続けており、三回裏には２死満塁となったところで、マウンドに土を入れられる場面もあった。中盤からはグラウンドには水が浮いていた。試合は広島が二回にファビアンの３号ソロで先制。日本ハムは六回にレ