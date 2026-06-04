熊本でも黒い雨が降り注いだ長崎県の雲仙・普賢岳の大火砕流から6月3日で35年です。現地では犠牲者を悼む行事が行われました。■1991年6月3日普賢岳のふもとを襲った大火砕流により、地元の消防団員や警察官、報道関係者など43人が犠牲となりました。 火砕流は噴煙を伴い、およそ40キロ離れた熊本市でも、あたりが夜のように暗くなり、黒い雨が降り注ぎました。 ■仁田団地/長崎県島原市被災者が集団移転した仁田団地に