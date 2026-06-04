◇交流戦阪神2―4西武（2026年6月4日甲子園）阪神は西武に敗れ、今季2度目の3連敗を喫した。先発・西勇は、初回1死一、三塁から西武・ネビンに左犠飛で先制点を許すと、4回1死二、三塁から7番・西川に右前適時打を浴び、味方の失策も絡んで2失点。6回には3番手・門別が1死一塁から6番・渡部に左翼フェンス直撃の適時二塁打を許した。攻撃陣は先発・平良に苦戦。3点ビハインドの5回2死二塁から代打・嶋村が中前適時打を