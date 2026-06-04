◇交流戦中日―ソフトバンク（2026年6月4日バンテリンD）中日はソフトバンクに3日続けて敗れ5連敗。借金は今季ワーストを更新する16となった。先発は金丸。初回先頭の正木をサードゴロに打ち取ったと思われたが、打球を捕った福永が送球ミス。いきなりランナーを背負い、送りバントと内野ゴロで2死三塁となった場面で4番・栗原に初球をライトスタンドへ運ばれ、いきなり2点を失った。この後は粘って、7回2失点（自責0）