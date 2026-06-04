英サウサンプトンで、殺害された学生への警察の対応に抗議し機動隊と対峙するデモ参加者/Finnbarr Webster/Getty Images via CNN Newsource（CNN）白人学生が刃物で刺され瀕死（ひんし）の状態にあったにもかかわらず警察に手錠をかけられ、その後死亡した事件を巡り、英国全土で大きな怒りが巻き起こっている。警察官の対応に厳しい批判が向けられる中、極右指導者たちにも非難の声が上がる。この殺害事件を利用して人種差別的な