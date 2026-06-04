福島市の住宅街で２日朝に男女４人がけがをしたクマによる人身被害で、市は４日、会社敷地内にとどまっていたクマが敷地外へ移動したと発表した。鍵がかかっていた窓を自ら開けて逃げたとみられている。その後の行方は分かっておらず、福島県警が警戒に当たっている。新たな人的被害は確認されていない。クマは２日午前６時半頃、ＪＲ福島駅の北西約３キロの市街地で２０〜８０歳代の４人に重軽傷を負わせ、同市笹木野の電子機