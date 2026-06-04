37年前の6月4日、共産党政権が軍を使って学生らによる民主化運動を武力鎮圧した「天安門事件」について中国政府は「政治的騒動」との立場を繰り返し正当化しました。4日の天安門周辺では、多くの警察官や警察車両がみられ厳しい警戒態勢が敷かれています。37年前の6月4日、天安門広場に民主化を求め集まった学生らを共産党政権が軍を使い、武力で鎮圧しました。中国当局の発表では死者は319人ですが実際はこれよりはるかに多いとの