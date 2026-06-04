「広島−日本ハム」（４日、マツダスタジアム）広島の森翔平投手が、６回７安打で１失点でマウンドを降りた。立ち上がりを乗り越え、尻上がりに調子を上げた。初回、先頭から２者連続安打を許し無死一、二塁とした場面で、レイエスを遊ゴロ併殺打。４番・郡司は左飛で無失点発進した。三回１死一、二塁で野村を迎えた場面では、二塁への素早いけん制で二走・奈良間をタッチアウトにした。中盤以降は、併殺打でピンチを未