福田未来（31）が4日、東京・渋谷のLINE CUBE SHIBUYAで開催された、シティポップを特集した公演「City Pop Live−encore−」に出演した。武部聡志氏の総合プロデュースで昨年11月以来、2度目の開催に連続出演した。泰葉の「フライディ・チャイナタウン」、井上陽水の「いっそセレナーデ」をソロ歌唱し、久保田早紀の「異邦人」を荒井麻（28）とデュエットするなど多くの楽曲を歌唱した。歌唱前の取材に「2曲とも前回に歌った曲な