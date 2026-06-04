ボートレース尼崎の「デイリースポーツ杯争奪第５８回琴浦賞競走」は４日、準決勝戦が行われた。清水敦揮（４５＝岡山）は、１０Ｒ、５コースから２着をもぎ取り優出。「前半も準優もターンだけという感じのペラになっていた。優勝戦は直線を求めた逆のペラ調整が必要」と、Ｖ戦では６号艇仕様を視野にいれる。４月の宮島Ｇ?マスターズターズチャンピオンで、展示航走の際に燃料を入れ忘れ即刻帰郷となったが、次節の福岡