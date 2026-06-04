ボートレース徳山の「西部発刊１万号記念スポーツ報知杯争奪戦」が５日、開幕する。里岡右貴（４０＝福岡）がエンジン抽選で手にした６９号機は、前節の末永祐輝がギアケース交換で上位級の動きだった上昇機。「回転が上がってない割にターンの重さはなかった。起こしはちゃんとついてきた。スリットはのぞきはしないけど、雰囲気はちょっと良さそう。このまま行く」と特訓後の手応えは良好だった。今年すでに４Ｖ。あと２回