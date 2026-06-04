幼い時から病院でも、とってもお利口さんだったという猫さん。子猫時代と現在の診察中の姿を比べてみると…？ 話題となっている投稿は記事執筆時点で23万回再生を突破し、「かわえええええ」「悟ってるなぁwww」「身体は大きくなったけど、中身はまだまだ子供」「はくちゃん頑張りましたね」といったコメントが寄せられています。 【動画：動物病院での診察中、ママにすがりつく子猫→成長した結果…愛おしすぎる『現在の光