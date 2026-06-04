猫が『悲しそうな声』で鳴いているときの理由5つ 猫が切なそうに細い声で鳴く背景には、単なる気まぐれではなく、要求や身体的な違和感が隠されているケースがあります。ここでは、代表的な5つの理由を詳しく見ていきましょう。 1. 孤独感や不安を感じている 愛猫が部屋にポツンと残されたときや、飼い主さんの姿が見えなくなったときに、細く長い声で鳴くことがあります。これは「一人にされて寂しい」「