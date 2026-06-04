猫に人気の、エビ型のおもちゃ。抱え込んでキックするのかと思いきや、どうやら違ったようです。まさかの行動を捉えた猫ちゃんの2秒動画が話題を集めました。投稿はXで169万表示、7万いいねを記録し「めっちゃ笑った」「面白くて何回もリピートしちゃいます」「勢いとシュールさが絶妙すぎるw」などの声が寄せられています。 【動画：『青いエビのおもちゃ』に反応した猫→次の瞬間…勢いのありすぎる『まさかの行