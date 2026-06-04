J-WAVE THE KINGS PLACE LIVE 2026 SUMMER 04 Limited Sazabysとねぐせ。が、8月4日にZepp Hanedaで開催される「J-WAVE THE KINGS PLACE LIVE 2026 SUMMER」に出演する。ラジオ局J-WAVE（81.3FM）の番組『THE KINGS PLACE』（毎週月〜木25時00分〜26時00分に放送中）。番組がプロデュースするライブイベント「J-WAVE THE KINGS PLACE LIVE 2026 SUMMER」（以下「キンプレライブ」）を、8月4日にZepp Hanedaで開催す